Übernahme: Metro will mehr Geld sehen

Düsseldorf. Der Handelskonzern Metro hält ein offeriertes Übernahmeangebot von Finanzinvestoren für zu gering. Die angebotenen Beträge stellten eine erhebliche Unterbewertung des Unternehmens dar, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung des Vorstands. Die Holding EP Global Commerce hatte am Freitag nach Börsenschluss ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot abgegeben. (dpa/jW)