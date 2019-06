Putschversuch in autonomer Region Äthiopiens

Addis Abeba. Bei einem Putschversuch in Äthiopien wurden der Regierung zufolge der amharische Regionalpräsident und der Chef der äthiopischen Streitkräfte getötet. Ambachew Mekonnen sowie ein weiterer hochrangiger Regionalvertreter seien nach Angaben der Sprecherin von Präsident Abiy Ahmed, Billene Seyoum, bei einem bewaffneten Angriff von Amharas Sicherheitschef Asaminew Tsige am Sonnabend nachmittag getötet worden. Am Abend sei Generalstabschef Seare Mekonnen in Addis Abeba von seinem Leibwächter erschossen worden, so die Sprecherin am Sonntag. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Amharas Sicherheitschef sei dagegen noch auf der Flucht, hieß es. (AFP/jW)