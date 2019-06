Resolution für Rückkehr Russlands in Europarat

Strasbourg. Am heutigen Montag wird die Parlamentarische Versammlung des Europarats (PACE) darüber entscheiden, ob Russland zukünftig wieder daran teilnehmen kann. Mit einer zur Abstimmung stehenden Resolution bekäme Moskau sein entzogenes Stimmrecht zurück und würde wieder eine Delegation entsenden können. Laut der Webseite der Duma, wurde diese bereits am 19. Juni bestimmt und könne bei einem positiven Beschluss am Montag abend in Strasbourg anwesend sein. Der Duma-Vorsitzende Wjatscheslaw Wolodin stellte klar, dass »39 von 47 Ländern die Notwendigkeit der Beteiligung der russischen Delegation an der PACE-Arbeit unterstützen«. (dpa/jW)