Goldpreis steigt auf Sechsjahreshoch

Hongkong. Der Goldpreis ist auf den höchsten Stand seit fast sechs Jahren gestiegen: Im asiatischen Handel kletterte der Preis für eine Unze am Freitag auf mehr als 1.400 Dollar (1.238 Euro). Das Edelmetall ist bei Spekulanten in Zeiten niedriger Zinsen und wirtschaftlicher Krisen beliebt. In der Euro-Krise 2011 hatte der Goldpreis ein Allzeithoch von über 1.900 Dollar erreicht. Die Preise fielen zwei Jahre später wieder, als die US-Notenbank erstmals andeutete, ihre lockere Geldpolitik zu straffen. (AFP/jW)