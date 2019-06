Rechtskonservative in Griechenland vorn

Athen. Vor der Parlamentswahl in Griechenland am 7. Juli zeichnet sich ein Machtwechsel ab. Die Rechtskonservative Nea Dimokratia (ND) liegt nach einer neuen Umfrage mit 35 Prozent deutlich vorn. Die Partei des Regierungschefs Alexis Tsipras – die »Koalition der Radikalen Linken« (Syriza) – rutscht auf 27 Prozent ab. Das geht aus der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Puls hervor, die am Freitag in der Athener Zeitung Kathimerini veröffentlicht wurde. Mit einem solchen Ergebnis könnte die ND alleine regieren. Auf Platz drei liegt die sozialdemokratische Partei Kinal (früher Pasok) mit sieben Prozent, gefolgt von den Kommunisten mit 5,5 und den Faschisten der »Goldenen Morgenröte« mit 4,5 Prozent. (dpa/jW)