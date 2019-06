Zweikampf um ­May-Nachfolge beginnt

London. Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May starten Boris Johnson und Jeremy Hunt in einen mehrwöchigen Zweikampf um die Gunst der 160.000 Tory-Mitglieder. Wer neuer Parteichef und damit Premierminister wird, soll in einer Urwahl bis Ende Juli entschieden werden. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon sagte dem Spiegel, dass die Wahl Johnsons, der als Favorit gilt, die schottische Unabhängigkeitsbewegung stärken werde. Sie sei sich »sicher«, dass es noch vor Ablauf der aktuellen schottischen Legislaturperiode eine zweite Volksabstimmung über die Unabhängigkeit geben werde. (dpa/jW)