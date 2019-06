»Sea-Watch 3«: UNO appelliert an EU-Staaten

Genf. Nach dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat auch die UN-Organisation für Migration (IOM) an die Staaten der EU appelliert, die Migranten auf dem Schiff »Sea-Watch 3« an Land zu lassen. Vorschläge, die Migranten zurück nach Libyen zu bringen, seien inakzeptabel, sagte IOM-Sprecher Joel Millman am Freitag in Genf. An Bord des Schiffes sind nach Angaben des UNHCR 43 Menschen. Das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch hatte die Migranten am 12. Juni an Bord genommen. Es harrt nun vor den italienischen Gewässern unweit von Lampedusa aus, darf aber nicht anlegen. (dpa/jW)