Neuer Chef im Pentagon

Washington. Der designierte Pentagon-Chef Mark Esper wird am Montag den Posten des kommissarischen Verteidigungsministers offiziell übernehmen, wie das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Kurz nach seiner Amtseinführung wird er am Mittwoch nach Brüssel reisen und dort am Treffen der NATO-Verteidigungsminister teilnehmen. Der bisherige »Secretary of the Army« und damit hochrangigste Zivilist im US-Heer übte bereits vor Amtsübernahme Druck auf die europäischen NATO-Länder aus, ihre Verteidigungsbudgets zu erhöhen. (AFP/jW)