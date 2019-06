Saudisches Kraftwerk angegriffen

Kairo. Die Ansarollah (»Huthi«) im Jemen haben nach eigenen Angaben ein Kraftwerk in der saudiarabischen Stadt Al-Shukaik mit einem Marschflugkörper getroffen, wie der Fernsehsender Al-Masira am Mittwoch abend unter Berufung auf den Militärsprecher der Miliz berichtete. Demnach habe es sich um eine Antwort auf die Verbrechen und Blockaden der saudisch geführten Militärallianz im Jemen gehandelt. Der Sprecher kündigte zudem weitere Angriffe auf »lebensnotwendige Einrichtungen in Saudi-Arabien« an. (Xinhua/jW)