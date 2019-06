China unterstützt Nordkorea im Atomstreit

Seoul. Chinas Präsident Xi Jinping unterstützt den Kurs Pjöngjangs im Atomstreit mit den USA. Das erklärte er einen Tag vor seinem Staatsbesuch in Nordkorea. Staatschef Kim Jong Un verfolge den richtigen Kurs, um den Konflikt auf der koreanischen Halbinsel mit politischen Mitteln zu lösen, so Xi in der nordkoreanischen Zeitung Rodong Sinmun am Mittwoch. Zudem kündigte er an, dass die beiden Nachbarstaaten ihre Beziehungen verstärken wollten, um Frieden, Stabilität, Entwicklung und Wohlstand in der Region zu fördern. Der am Donnerstag beginnende Staatsbesuch ist der erste eines chinesischen Staatschefs in Nordkorea seit 14 Jahren. (Reuters/jW)