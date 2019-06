Alt, krank, prekär

Peter Steffen/dpa Senioren und Beschäftigte leiden unter den Marktgesetzen in der Pflege

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf für höhere Löhne in der Alten- und Krankenpflege verabschiedet. Erklärtes Ziel sei es, dass möglichst in der gesamten Pflegebranche künftig Tariflöhne gezahlt werden. Alternativ sollen die geltenden Mindestlöhne in der Pflege angehoben und in Ost und West vereinheitlicht werden.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) strebt mit seinem Gesetz an, einen Tarifvertrag, den Unternehmer und Beschäftigte noch aushandeln müssen, anschließend für die gesamte Branche als verbindlich zu erklären. Gelingt das nicht, will der Minister über eine Erhöhung der Pflegemindestlöhne die Bezahlung in der Branche verbessern. Es soll dann außerdem nicht mehr nur Mindestlöhne für Hilfskräfte geben, sondern auch spezielle Lohnuntergrenzen für ausgebildete Fachkräfte und keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West. Momentan gilt im Westen und Berlin ein Mindestlohn von 11,05 Euro pro Stunde, im Osten von 10,55 Euro. Im Bereich Alten- und Krankenpflege arbeiten rund 1,6 Millionen Menschen. Es sind aber fast 40.000 Stellen unbesetzt – bei einer steigenden Zahl von Menschen, die auf Pflege angewiesen sind.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) begrüßte den Entwurf. Das Gesetz zeige, dass die Bundesregierung die Altenpflege nicht dem Markt überlassen wolle, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. Auch wenn sich viele Pflegekräfte noch nicht gewerkschaftlich organisierten, weil ihnen die Belange der ihnen anvertrauten Pflegebedürftigen oft wichtiger seien als ihre eigenen Arbeitsbedingungen, dürften sie nicht skrupellos ausgebeutet werden. In der vergangenen Woche wurde der neue Unternehmerverband in der Pflege, die »Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche« (BVAP), gegründet. Ziel von Verdi sei es nun, mit dem Verband noch in diesem Jahr einen Tarifvertrag abzuschließen, der vom Bundesarbeitsminister auf die gesamte Altenpflege erstreckt werde, so Bühler weiter. Dann würden endlich auch die Unternehmer, die ihre Beschäftigten bislang beschämend niedrig bezahlten, zur Zahlung höherer Löhne verpflichtet. Besonders prekär sei die Lage bei kommerziellen Anbietern. »Die Altenpflege ist ein wunderbarer und sinnstiftender Beruf; damit ihn mehr Menschen wählen, müssen die Arbeitsbedingungen stimmen«, so Bühler.

Mit dem vorliegenden Gesetz werde über eine Änderung des »Arbeitnehmer-Entsendegesetzes« die Tarifautonomie gestärkt. Über die Pflegemindestlohnkommission sei bisher keine umfassende Lösung erzielt worden. Ein Manko der Neuregelung: Beim angestrebten flächendeckenden Tarifvertrag wird das Günstigkeitsprinzip gelten: Schlechtere Bezahlung in bereits existierenden tarifvertraglichen Regelungen wird fortgeschrieben. Die Mindestarbeitsbedingungen dürfen jedoch nicht unterschritten werden, auch nicht durch schlechtere Haustarifverträge. Damit Lohnerhöhungen nicht zu Lasten der Pflegebedürftigen gehen, fordert Verdi eine Begrenzung des Eigenanteils für die stationäre Pflege.

Vor steigenden Beiträgen für die Pflegebedürftigen warnte auch die Stiftung Patientenschutz. Durch das Gesetz drohe Pflegeheimbewohnern ein »Anstieg der Eigenanteile um bis zu 400 Euro monatlich«, sagte der Vorstandsvorsitzende Eugen Brysch zu AFP. Das Vorgehen der Bundesregierung sei »unverantwortlich«. Er kritisierte, dass der Gesetzentwurf offen lasse, wer für die höheren Löhne der Pflegekräfte zahlen solle. »So müssen am Ende die Pflegebedürftigen diese Mehrausgaben von rund fünf Milliarden Euro stemmen.« Diese »Kostenexplosion« werde »weitere Hunderttausende Pflegebedürftige arm und dann abhängig von Sozialhilfe machen«, warnte Brysch. In Pflegeheimen sei heute schon mehr als ein Drittel der rund 820.000 Bewohner auf Sozialhilfe angewiesen.

Die Arbeiterwohlfahrt forderte die Bundesregierung auf, den Eigenanteil für Pflegebedürftige zu begrenzen. Die durchschnittlichen zu tragenden Kosten lägen bereits bei rund 1.750 Euro im Monat. Gleichzeitig seien die Leistungsbeträge der Pflegekassen gesetzlich gedeckelt: Pflegebedürftige und ihre Angehörigen trügen somit bisher das Risiko von Kostensteigerungen allein.