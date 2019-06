In der jW-Mittwochausgabe heißt es im Artikel »Fürchtet euch!« auf Seite 1, der »Tag der Immobilienwirtschaft« finde ebenso wie die Proteste dagegen am Donnerstag dieser Woche statt. Richtig ist, dass die Veranstaltung sowie Demonstration und Mahnwache am Donnerstag kommender Woche, den 27. Juni, stattfinden. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. (jW)