Hongkongs Regierung entschuldigt sich

Hongkong. Nach den Massenprotesten in Hongkong gegen ein Gesetz zur Auslieferung mutmaßlicher Straftäter an die Behörden der VR China hat sich Regierungschefin Carrie Lam am Dienstag öffentlich entschuldigt. Bei einer Pressekonferenz sagte sie, es habe Unzulänglichkeiten in der Arbeit ihrer Regierung gegeben. Lam zog das Gesetz zwar nicht wie von den Gegnern gefordert zurück. Doch betonte sie, dass es keine Pläne gebe, die Beratungen wieder aufzunehmen, so dass der Entwurf im Juli 2020 auslaufen werde. Forderungen nach einem Rücktritt wies Lam zurück. (dpa/jW)