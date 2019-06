Berlin. Der frühere Berliner Innensenator Heinrich Lummer ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren, wie der Berliner CDU-Chef Kai Wegner am Montag abend bestätigte. Der CDU-Politiker starb am Samstag in einem Pflegeheim in Berlin-Zehlendorf. Der 1932 in Essen geborene Lummer wurde 1969 zunächst CDU-Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus und 1980 Parlamentspräsident. Von 1981 bis 1986 war er Innensenator und Bürgermeister von Westberlin. 1986 trat er wegen eines Korruptionsskandals zurück. Als Innensenator ging Lummer brutal gegen die linke Hausbesetzerszene vor. 1992 erschien von ihm das Buch »Asyl. Ein missbrauchtes Recht«. Er war zudem Verfechter von Koalitionen der CDU mit extrem rechten Parteien. (AFP/jW)