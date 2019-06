Fahnenträgerin Unruh

Frankfurt am Main. Die Olympiazweite Lisa Unruh wird bei der Eröffnungsfeier der 2. Europaspiele am Freitag in Minsk die deutsche Fahne ins Dinamo-Stadion tragen, wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mitteilte. Unruh folgt auf Turner Fabian Hambüchen, der bei der Premiere vor vier Jahren in Baku der deutsche Fahnenträger gewesen war. »Es ist eine große Ehre für mich«, sagte die 31 Jahre alte Berlinerin, »es freut mich sehr und macht mich stolz«. Unruh ist mehrfache Weltmeisterin im Bogenschießen. Der DOSB reist mit 149 Athletinnen und Athleten nach Belarus, wo 15 verschiedene Sportarten auf dem Programm stehen. In acht Sportarten werden Qualifikationswettkämpfe für Olympia 2020 in Tokio ausgetragen. Zudem finden im Rahmen der Europaspiele die EM im Judo und Kanu statt. (sid/jW)