Soziale Rolle

Kanonisiert werden müssen Pink Floyd ja längst nicht mehr, dafür fleißig weiter musealisiert und archiviert. Das Zentrum für Populäre Kultur und Musik (ZPKM) der Universität Freiburg hat im Rahmen einer Schenkung eine in ihrem Umfang wohl einzigartige Fankollektion zu den britischen Rocklegenden erhalten. Die Sammlung stammt von Rolf Ossenberg. »Dieser Bestand gibt Einblick in die vielfältigen Aktivitäten und Erfahrungen, die mit der sozialen Rolle von Fans einhergehen«, erklärte der Geschäftsführende ZPKM-Direktor Michael Fischer ihre Bedeutung für das Zentrum in einer Pressmitteilung der Universität. Für Ossenberg spielte nicht nur der Erwerb von Tonträgern, sondern auch die Aneignung von Wissen eine entscheidende Rolle: Die Kollektion umfasst beispielsweise etwa 300 Bücher in verschiedenen Sprachen, die sich mit der Band beschäftigen. (jW)