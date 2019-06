Erste Grünen-Landrätin der BRD

Osnabrück. Bündnis 90/Die Grünen haben zum ersten Mal eine Landratswahl in Niedersachsen gewonnen, und das Amt geht an Anna Kebschull, wie der Norddeutsche Rundfunk am Montag berichtete. Kebschull gewann laut vorläufigem amtlichen Endergebnis die Stichwahl am Sonntag mit 52,2 zu 47,8 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen den bisherigen Amtsinhaber Michael Lübbersmann (CDU). Bisher hätten nur zwei männliche Grünen-Politiker eine Landratswahl gewonnen – beide in Bayern. Kebschull werde außerdem die erste Frau an der Spitze des Landkreises Osnabrück. (jW)