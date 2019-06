May-Nachfolge: Kritik an »Angsthase« Johnson

London. Im Rennen um das Amt des Parteichefs der britischen Konservativen und damit das des Premierministers wächst die Kritik am Favoriten Boris Johnson. Der ehemalige Außenminister hatte als einziger der sechs verbliebenen Bewerber nicht an einem TV-Duell am Sonntag abend im britischen Fernsehsender Channel 4 teilgenommen. Der Daily Mirror titelte am Montag »Chicken Boris« (»Angsthase Boris«). Johnsons Mitbewerber und Nachfolger im Amt des Außenministers, Jeremy Hunt, warf diesem vor, zu kneifen. Bis Donnerstag soll die Zahl der Bewerber in mehreren Wahlgängen von der Fraktion auf zwei reduziert werden. Die Teilnahme an einer TV-Debatte am Dienstag abend im BBC-Fernsehen hat Johnson allerdings zugesagt. (dpa/jW)