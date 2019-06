Verkauft Saudi-Arabien bald Anleihen in Euro?

Dubai. Saudi-Arabien bereitet Insidern zufolge die erste Emission von Anleihen in Euro vor. Die beiden Großbanken Goldman Sachs und Société Générale seien damit beauftragt worden, in den kommenden Tagen bei Investoren vorzufühlen, berichtete Reuters am Sonntag. Saudi-Arabien hat sich 2016 erstmals an den internationalen Anleihemarkt gewagt, nachdem niedrige Ölpreise für ein großes Loch im Staatshaushalt gesorgt hatten. Seither wurden rund 60 Milliarden Dollar durch die Ausgabe von Wertpapieren in der US-Währung eingenommen. (Reuters/jW)