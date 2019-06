Sozialpolitik: AfD scheut Positionierung

Magdeburg. Die AfD wird womöglich auch in diesem Jahr kein eigenes Konzept für Rente und Sozialversicherung vorlegen. Wie die Deutsche Presseagentur am Sonntag aus Parteikreisen erfuhr, könnte ein für Mitte September geplanter »Sozial-Parteitag«, bei dem diese Lücke im Programm der AfD geschlossen werden sollte, auf 2020 verschoben werden. Die Entscheidung steht möglicherweise in Zusammenhang mit der Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober, vor der ein heftiger Streit zwischen den verschiedenen Flügeln der Partei vermieden werden soll. (dpa/jW)