Neue Geldscheine für Venezuela

Caracas. Venezuelas Zentralbank hat am Donnerstag drei neue Geldscheine in Umlauf gebracht. Mit den Banknoten im Nennwert von 10.000, 20.000 und 50.000 Bolívares wolle man Zahlungen und Handelstransaktionen effizienter machen, teilte das Informationsministerium in Caracas am Mittwoch (Ortszeit) mit. Tatsächlich ist die Einführung der neuen Scheine offenkundig eine Reaktion auf die ungebremste Inflation in dem südamerikanischen Land. Erst am 20. August 2018 hatte Venezuelas Regierung eine Währungsreform durchgeführt, in deren Rahmen fünf Nullen gestrichen wurden. (jW)