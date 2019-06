Protest in Hongkong gegen Auslieferungen an China

Hongkong. Die größte Demonstration in Hongkong seit drei Jahrzehnten ist mit Ausschreitungen zu Ende gegangen. Nach dem Massenprotest am Sonntag – Organisatoren sprachen von schätzungsweise einer Million Menschen, die Polizei ging von 270.000 Teilnehmern aus – gegen Auslieferungen an die VR China versuchten einige hundert Radikale in der Nacht zum Montag den Legislativrat und den Regierungssitz zu stürmen. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein, als Absperrgitter eingerissen wurden. Bei den nächtlichen Ausschreitungen seien 17 Demonstranten festgenommen worden. (AFP/jW)