Defekte Heizung

Das Humboldt-Forum im neuen Berliner Schloss öffnet nicht in diesem Jahr. Das sagte die Präsidentin des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, Petra Wesseler, am Mittwoch. Ob das Museums- und Kulturzentrum im nächsten Jahr eröffnet werde, werde nun mit den Bauherren besprochen. Grund seien Verzögerungen und Defekte bei technischen Anlagen wie Heizung und Kühlanlagen. Das Humboldt-Forum im Berliner Schloss sollte von Ende 2019 an als Museums- und Kulturzentrum schrittweise öffnen. In dem rund 600 Millionen Euro teuren Bau sollen mehr als 20.000 Objekte aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien zu sehen sein. (dpa/jW)