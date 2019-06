Endstation

Paris. Frankreichs Basketballstar Tony Parker beendet nach 18 Jahren in der US-Spitzenliga NBA seine Karriere. Das gab der viermalige Champion mit den San Antonio Spurs am Montag via Twitter bekannt. »Es war eine Wahnsinnsreise. In meinen wildesten Träumen hätte ich niemals gedacht, dass ich all diese unglaublichen Momente in der NBA und mit der Nationalmannschaft erleben würde«, schrieb der 37jährige, der nach 17 Jahren bei den Spurs zuletzt noch eine Saison für die Charlotte Hornets spielte.(sid/jW)