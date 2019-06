Dax-Bosse kassieren weiter kräftig ab

Frankfurt am Main. Das Gehaltsgefälle in den Unternehmen der ersten deutschen Börsenliga ist nach wie vor gewaltig. Vorstände der Dax-Konzerne verdienen einer Studie zufolge im Schnitt 52mal soviel wie ein durchschnittlicher Angestellter ihres Unternehmens. Damit war der Abstand 2018 genauso groß wie ein Jahr zuvor, wie aus einer am Dienstag in Frankfurt vorgestellten Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und der Technischen Universität München hervorgeht.

Im Schnitt kamen Vorstandsmitglieder von Dax-Konzernen demnach auf eine Gesamtvergütung von 3,51 Millionen Euro. Das waren 3,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Zahlen beziehen sich auf 29 der 30 im Dax gelisteten Unternehmen. (dpa/jW)