Audi verkauft weniger Autos

Ingolstadt. Audi hat auch im Mai deutlich weniger Autos verkauft als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Freitag in Ingolstadt mitteilte. Im Mai lieferte die VW-Tochter 152.000 Fahrzeuge an Kunden aus und blieb damit 5,4 Prozent unter dem Vorjahreswert. In Westeuropa schaffte Audi jetzt ein kleines Plus. Aber in China blieb der Konzern mit knapp 48.000 verkauften Autos 7,4 Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahrs. In den ersten fünf Monaten 2019 konnte Audi mit rund 739.000 Fahrzeugen 5,8 Prozent weniger absetzen als im Vorjahreszeitraum. (dpa/jW)