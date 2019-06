Pakistans Expräsident Zardari verhaftet

Islamabad. Der pakistanische Expräsident Asif Ali Zardari ist nach Vorwürfen der Geldwäsche verhaftet worden. Das bestätigte ein Sprecher der für Korruptionsbekämpfung zuständigen Nationalen Rechenschaftsbehörde (NAB), Mohammed Bilal Khan, am Montag. Kurz vor der Festnahme in seinem Haus in Islamabad hatte ein Gericht in der Hauptstadt ein Kautionsgesuch Zardaris abgelehnt. In den Geldwäschefall um Zardari sollen 170 Personen involviert sein, darunter seine Schwester, sein Sohn und mehrere Mitglieder der Pakistanischen Volkspartei PPP, deren Vizechef Zardari ist. (dpa/jW)