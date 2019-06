Präsidentenwahl in Kasachstan

Nur-Saltan. In Kasachstan findet an diesem Sonntag die Präsidentenwahl statt. Nachdem sich Nursultan Nasarbajew im März nach fast 30 Jahren vom Präsidentenamt zurückgezogen hatte, will sich Kassym-Schomart Tokajew offiziell zum Staatschef wählen lassen. Fast zwölf Millionen Wähler sind in dem zentralasiatischen Land daher zur Stimmabgabe aufgerufen. Der Zentralen Wahlkommission zufolge treten sechs weitere Bewerber in der Exsowjetrepublik an. Allerdings gilt die Wahl von Tokajew als sicher. (dpa/jW)