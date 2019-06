Mexiko: Nationalgarde gegen Migranten

Washington. Im Streit über die von Trump angedrohten Strafzölle kommt Mexiko den US-Forderungen entgegen. Wie der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard am Donnerstag (Ortszeit) bei Gesprächen mit US-Regierungsvertretern mitteilte, werde das Land 6.000 Nationalgardisten an der südlichen Grenze zu Guatemala einsetzen. Die USA drohen dem Nachbarstaat mit Sonderzöllen von fünf Prozent, sollten keine Maßnahmen gegen die »illegale« Einwanderung ergriffen werden. Bisher haben die Gespräche zu keiner Einigung geführt. US-Vizepräsident Michael Pence erklärte am Donnerstag (Ortszeit): »Stand jetzt, treten die Zölle am Montag in Kraft.« (dpa/jW)