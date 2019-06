London. Der US-Autohersteller Ford will nach Gewerkschaftsangaben eines seiner zwei britischen Motorenwerke dichtmachen. Bis September 2020 solle das Werk am Standort Bridgend in Südwales schließen, sagte Len McCluskey, Chef der britischen Gewerkschaft Unite. Rund 1.700 Arbeitsplätze sind dadurch gefährdet. In Deutschland will Ford mehr als 5.000 Stellen abbauen. (Reuters/jW)