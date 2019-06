EZB klammert sich an Nullzinspolitik

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) hält an der aktuellen Zinspolitik fest. Die Funktionäre um EZB-Präsident Mario Draghi stellten am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung in Vilnius in Aussicht, die Leitzinsen bis mindestens zum Ende des ersten Halbjahrs 2020 nicht antasten zu wollen. Dies ist bereits das zweite Mal, dass die Euro-Notenbank ihren Zinsausblick zeitlich nach hinten verschiebt. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. (Reuters/jW)