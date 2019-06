US-Präsident droht China mit neuen Zöllen

Beijing. US-Präsident Donald Trump droht mit einer Eskalation des Handelsstreits und plant offenbar weitere Sonderzölle für Waren aus China. »Ich könnte noch mindestens um 300 Milliarden Dollar nach oben gehen, und das werde ich zur richtigen Zeit tun«, sagte Trump am Donnerstag in Irland zu Reportern. Welche Waren betroffen sein könnten, ließ er offen. Trump geht nach eigenen Worten aber davon aus, dass eine Einigung noch möglich sei – auch in dem Konflikt mit dem Nachbarn Mexiko. »Ich denke, dass China einen Deal machen will, und ich denke, dass Mexiko einen Deal unbedingt machen will«, betonte er.

Das Handelsministerium in Beijing erklärte umgehend, die Volksrepublik müsse Gegenmaßnahmen ergreifen, sollten die Vereinigten Staaten den Handelskonflikt einseitig eskalieren. (Reuters/jW)