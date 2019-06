Japans Premier reist nach Iran

Tokio. Japans Regierungschef Shinzo Abe reist in der kommenden Woche in den Iran, um im Konflikt mit den USA zu vermitteln. Es stehe derzeit aber noch nicht fest, wen Abe bei seinem Besuch treffe, sagte ein japanischer Regierungsvertreter am Donnerstag der AFP. Der japanischen Agentur Kyodo zufolge ist es der erste Besuch eines japanischen Regierungschefs im Iran seit 41 Jahren. (AFP/jW)