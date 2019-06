Demo in Wien gegen Polizeigewalt

Wien. Nach dem brutalen Vorgehen der Polizei bei einer Straßenblockade in Wien hatten Klimaaktivisten für Donnerstag abend (nach jW-Redaktionsschluss) zu einer Demonstration aufgerufen. Sie sollte unter dem Titel »Halt der Polizeigewalt — für ein gutes Leben für alle« am Ort des Geschehens abgehalten werden, wie die Tiroler Tageszeitung (Online) am Mittwoch berichtete. Die Veranstalter hatten 1.000 Teilnehmende angemeldet, 490 Polizisten sollten eingesetzt werden. Weiter hieß es, dass die Staatsanwaltschaft gegen vier Polizeibeamte ermittele. Es bestehe u.a. der Verdacht der schweren Körperverletzung unter Ausnützung einer Amtsstellung. (jW)