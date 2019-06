Ford treibt Stellenabbau voran

Düsseldorf. Der US-Autobauer Ford treibt seine Pläne zum Abbau von mehr als 5.000 Arbeitsplätzen in Deutschland voran. »Wir sind mit dem Programm gut unterwegs«, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung von Ford Deutschland, Gunnar Herrmann, am Dienstag abend bei einer Veranstaltung der Wirschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf. Den Mitarbeitern würden Angebote zu einem früheren Renteneintritt, Abfindungen oder zum Wechsel in andere Unternehmen gemacht. Angaben, wie viele Beschäftigte bereits eine Vereinbarung unterzeichnet hätten, wollte Herrmann nicht machen. (Reuters/jW)