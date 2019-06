Tote und Vermisste nach Erdrutsch in Uganda

Kampala. In Uganda sind durch Erdrutsche mindestens fünf Menschen getötet worden. Rund 50 Menschen würden noch immer vermisst, sagte am Mittwoch Irene Nakasiita, eine Sprecherin des Roten Kreuzes. Schwerer Regen habe die Erdrutsche an den Hängen des Mount Elgon im Osten des Landes ausgelöst. Mindestens 150 Häuser seien zerstört worden, so Nakasiita. »Die Rettungsarbeiten werden durch den andauernden Regen in einigen Gegenden erschwert.« (dpa/jW)