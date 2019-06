Investitionen für E-Autos verdoppelt

Frankfurt/Main. Die weltweit größten Autokonzerne haben ihre Investitionen in Fabriken für Elektroautos im vergangenen Jahr verdoppelt. Wie die Unternehmensberatungsagentur »Ey« am Montag mitteilte, wiesen die 16 größten Autohersteller Elektroauto-Projekte im Gesamtvolumen von 8,4 Milliarden Euro aus – 97 Prozent mehr als 2017. Vorreiter sei die Volksrepublik China, wo seit 2015 insgesamt umgerechnet 6,1 Milliarden Euro in Produktionskapazitäten flossen. Dahinter folge die BRD mit 4,4 Milliarden Euro. (AFP/jW)