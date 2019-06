Boeing: Bauteil für 737-Jets fehlerhaft

Washington. Der US-Flugzeugbauer Boeing hat weitere Mängel bei Maschinen vom Typ 737 eingeräumt. Bei einigen der Mittelstreckenflieger könne ein Teil an den Flügeln fehlerhaft sein, teilte der Konzern am Sonntag (Ortszeit) mit. Betroffen sind demnach auch Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX. Das betroffene Bauteil an den Flugzeugtragflächen ist vor allem bei Starts und Landungen wichtig. Für die Boeing 737 MAX war im März ein weltweites Flugverbot verhängt worden, nachdem innerhalb von fünf Monaten zwei dieser Flugzeuge unter ähnlichen Umständen abgestürzt waren. (AFP/jW)