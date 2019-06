Kushner: Palästinenser können sich nicht regieren

Washington. US-Präsidentenberater Jared Kushner hat Zweifel an der Fähigkeit der Palästinenser geäußert, sich selbst zu regieren. Es bestehe lediglich die Hoffnung, dass sie »mit der Zeit fähig werden können zu regieren«, antwortete Kushner dem US-Nachrichtenportal Axios auf die Frage, ob er eine palästinensische Selbstverwaltung ohne israelischen Einfluss für möglich halte. Kushner arbeitet an einem »Nahostfriedensplan«. Axios veröffentlichte die Mitschrift des Interviews am Sonntag abend. Das Gespräch war jedoch schon vor der Nahostreise des Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump vergangene Woche aufgezeichnet worden. (AFP/jW)