Rheinmetall gründet US-Munitionsfirma

Düsseldorf. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat in den USA mit der Fraen Corporation ein Gemeinschaftsunternehmen im Bereich der Entwicklung und Produktion militärischer Zünder gegründet. Wie der Düsseldorfer Konzern am Montag mitteilte, wird er 51 Prozent an dem Joint Venture mit dem Namen Rheinmetall Fraen Fuzes LLC halten, der US-Partner 49 Prozent. Am Dienstag findet in Berlin die Hauptversammlung des Rüstungsunternehmens statt. Verschiedene Organisationen haben zum Protest gegen den größten deutschen Waffenproduzenten aufgerufen. (Reuters/jW)