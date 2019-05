Neues Zentralregister für Wachpersonal

Berlin. Nach mehreren Misshandlungsfällen in Unterkünften für Geflüchtete werden Informationen über Sicherheitspersonal nun in einer zentralen Datenbank gespeichert. Auskünfte zu Qualifikation und Zuverlässigkeit der Beschäftigten sollen dort ab diesem Sonnabend elektronisch abrufbar sein. Dann nimmt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) das »Bewacherregister« offiziell in Betrieb. Darüber sollen künftig auch Abfragen beim sogenannten Verfassungsschutz laufen. Grundlage ist ein Bundestagsbeschluss infolge von Mishandlungen wie denen in einer Asylbewerberunterkunft im nordrhein-westfälischen Burbach. Dort waren Flüchtlinge offenbar monatelang vom Sicherheitspersonal eingesperrt, geschlagen und gequält worden. (dpa/jW)