Gabun: Schwere Vorwürfe von U-20-Fußballerinnen

Libreville. Mehrere Spielerinnen des U-20-Frauenfußballteams im afrikanischen Gabun haben schwere Vorwürfe gegen ihre Betreuer und Trainer erhoben – sie seien sexuell missbraucht und belästigt worden. Laut einem Bericht des Sportinformationsdienstes vom vergangenen Freitag versprach der nationale Fußballverband, die Anschuldigungen zu prüfen. Zuvor hatte der für Sport zuständige Minister Alain Claude Bilie By Nzé umfassende Aufklärung gefordert. Die Übergriffe sollen in der Vorwoche während eines Turniers in Marseille stattgefunden haben. Die Spielerinnen hätten ihre Pässe und Handys abgeben müssen und seien somit ausgeliefert gewesen. (sid/jW)