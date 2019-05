Belgien: König empfängt extreme Rechte

Brüssel. Zum ersten Mal in der Geschichte Belgiens hat der König einen Vertreter der extrem rechten Partei Vlaams Belang zu Gesprächen über die Regierungsbildung empfangen. Nachdem die Partei bei den Parlamentswahlen am Sonntag zweitstärkste Kraft geworden war, lud König Philippe den Vorsitzenden Tom Van Grieken am Mittwoch zum Gespräch ein, wie der Palast mitteilte. Als Reaktion auf das Wahlergebnis hatten bereits am Dienstag mehr als 4.000 Menschen in der belgischen Hauptstadt Brüssel gegen Faschismus demonstriert. (dpa/jW)