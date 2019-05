Budapest: Tote nach Schiffsunglück

Budapest. Bei einem Schiffsunglück auf der Donau in Budapest sind am späten Mittwoch abend mindestens sieben Passagiere aus Südkorea ums Leben gekommen. 19 südkoreanische Passagiere und zwei ungarische Besatzungsmitglieder – der Kapitän und ein Matrose – galten am Donnerstag noch immer als vermisst. Das teilten ungarische Behördenvertreter auf einer Pressekonferenz in Budapest mit. Die Aussichten, sie lebend zu finden, wurden als gering eingeschätzt. (dpa/jW)