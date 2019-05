Alarmsignal für das Auslandsgeschäft

Berlin. Die deutsche Industrie wird angesichts der Abkühlung der Weltwirtschaft immer pessimistischer. »Beim Auslandsgeschäft sind die Erwartungen so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr«, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, am Dienstag. »Das ist ein Alarmsignal.« Lediglich der Einzelhandel und die Baubranche würden weiterhin zur Konjunktur beitragen. Der DIHK senkte nun die Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr auf 0,6 Prozent. Zu Jahresbeginn hatte er noch 0,9 Prozent erwartet. (Reuters/jW)