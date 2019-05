Bußgeld wegen Überschuldung Italiens

Rom. Italien droht laut Vizeregierungschef Matteo Salvini wegen Verstoßes gegen europäische Haushaltsregeln ein Bußgeld der EU-Kommission in Höhe von drei Milliarden Euro. Diese Summe nannte der Parteichef der extrem rechten Lega am Dienstag in einem Interview des Radiosenders RTL. Ein Mahnschreiben der Kommission an die Regierung in Rom wird für diese Woche erwartet. »Warten wir ab, ob wir diesen Brief bekommen«, sagte Salvini. Laut Reuters, könnte die Kommission bereits am Mittwoch kommender Woche ein Strafverfahren wegen übermäßiger Schulden gegen das Land einleiten. (Reuters/jW)