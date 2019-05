Afghanistan: Dutzende Tote nach Gefechten

Kabul. Bei Gefechten in mehreren Provinzen Afghanistans sind in den vergangenen Tagen nach Behördenangaben vom Dienstag Dutzende Einsatzkräfte und Zivilisten getötet oder verletzt worden. Unter anderem in der zentralen Provinz Ghor kamen in der Nacht zu Montag bei schweren Gefechten mit Taliban im Westen der Provinzhauptstadt Feruskoh mindestens 20 Polizisten ums Leben. Mindestens 20 weitere seien verletzt worden, sagten die Parlamentarierin Rukia Najel und der Provinzrat Mohammed Mahdawi. (dpa/jW)