Spaniens Exkönig Juan Carlos geht in Rente

Madrid. Fünf Jahre nach seiner Abdankung geht der frühere spanische König Juan Carlos endgültig in den Ruhestand. Er werde sich am 2. Juni aus dem öffentlichen Leben zurückziehen und keine repräsentativen und institutionellen Aufgaben mehr für das Königshaus übernehmen, teilte der 81jährige in einem Brief an seinen Sohn und Nachfolger Felipe VI. (51) mit. In dem am Montag abend vom Königshaus veröffentlichten Schreiben erklärt Juan Carlos, er habe seit dem vorigen Jahr über diesen Schritt nachgedacht. (dpa/jW)