Väter kümmern sich mehr um Kinder

Köln. Väter in Deutschland kümmern sich mehr um ihre Kinder als noch vor 22 Jahren. Rund 26 Stunden in der Woche beschäftigten sie sich 2017 mit ihren Kindern, 1997 waren es im Schnitt nur 17 Stunden, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervorgeht. Dennoch liegen Väter weiterhin deutlich hinter den Müttern, die sich wöchentlich im Schnitt 64 Stunden um ihren Nachwuchs kümmern. Das zunehmende Engagement der Väter wird mit der Einrichtung der Partnermonate erklärt, bei denen die Elternzeit von zwölf auf 14 Monaten verlängert werden kann, wenn beide Elternteile eine berufliche Auszeit nehmen. (AFP/jW)