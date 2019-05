Israel: Parlament stimmt für Auflösung

Jerusalem. Israel steht wegen vorerst gescheiterter Koalitionsverhandlungen vor der zweiten Wahl binnen eines Jahres. Das Parlament in Jerusalem stimmte in der Nacht zum Dienstag in erster Lesung für seine Auflösung. 66 der 120 Abgeordneten stimmten für eine Wahl am 17. September, wie die Knesset mitteilte. Die übrigen waren abwesend oder enthielten sich. Für eine Auflösung sind noch zwei weitere Lesungen erforderlich. Die letzte Abstimmung soll am heutigen Mittwoch abend stattfinden. Anlass ist das Scheitern der Verhandlungen über eine neue Koalition unter Führung von Regierungschef Benjamin Netanjahu. (dpa/jW)